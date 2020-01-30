Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения поселка

12:48, 30 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Усвят с 78-й годовщиной освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников направил поздравительный адрес главе района Дмитрию Петрову, в котором напомнил, что 29 января 1942 года 54-я стрелковая бригада 3-й ударной армии при поддержке партизанских отрядов освободила районный центр Усвяты. В последующие два года здесь находился северный край «Витебских ворот», через которые с оккупированной территории были выведены более 200 тысяч человек и продолжалось непрерывное снабжение бойцов за линией фронта.

Губернатор добавил, что Усвяты обороняли с февраля 1942 года до октября 1943 года. «На протяжении всего этого времени посёлок оставался одним из важнейших опорных пунктов Псковской области, символом спасения и надежды. Мы должны сделать всё, чтобы быть достойными этого великого наследия, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий. От всего сердца желаю каждому жителю поселка мира, удачи, радости и благополучия!», - отметил Михаил Ведерников.