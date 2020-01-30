В Пушкинском заповеднике подготовили первый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях»

13:03, 30 января 2020, ПАИ

В Пушкинском заповеднике подготовили первый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях». Темой пятиминутного ролика стал Татьянин день, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

«Это значимый для музея праздник — день ангела не только героини пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин» Татьяны Лариной, но и реального исторического лица, Евпраксии Вульф, дочери хозяйки соседнего с Михайловским Тригорского Прасковьи Александровны Осиповой, с чьим семейством ссыльный поэт приятельствовал», - отметила Лидия Токарева.

Планируется, что подобные видеожурналы теперь будут выходить регулярно, с периодичностью один раз в месяц. Размещён видеоролик на официальном сайте «Михайловского». Познакомиться с ним можно на страницах Пушкинского заповедника в социальных сетях.