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Общество

Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России с Китаем

Государственная граница России с Китаем в пяти регионах Дальнего востока закрыта в рамках мер, направленных на недопущение проникновения коронавируса. Как сообщает ТАСС, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Было подписано распоряжение, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», - подчеркнул премьер-министр.

Запрет на въезд в Россию из Китая распространяется на международные пункты пропуска Хабаровского, Приморского и Забайкальского края, а также Амурской области и Еврейской автономной области.

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