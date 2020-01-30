Александр Котов: Аптеки выведут из-под действия закона о запрете никотиносодержащей продукции

13:55, 30 января 2020, ПАИ

В ближайшее время планируется вывести аптеки из-под действия закона о запрете никотиносодержащей продукции. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя принятый на сессии 30 января закон о запрете на продажу никотиносодержащей продукции в Псковской области.

«При рассмотрении вопроса на комитете прозвучало опасение, что это затронет также и продукцию, которая реализуется в аптечных сетях для тех, кто принял решение бросить курить», - отметил Александр Котов, уточнив, что такая продукция содержит никотин, - Нужно разобраться и к следующей сессии мы подготовим соответствующие поправки, и аптечные сети выведем из-под действия этого закона».

Комментируя принятый закон о запрете никотиносодержащей продукции, Александр Котов отметил, что данная инициатива очень важна, поскольку с проблемой сталкиваются многие родители не только в Псковской области, но и по всей стране.

«Сейчас мы приходим к выводу о том, что нужно принимать самые жесткие меры», - добавил Александр Котов, рассказав, что потребуется внести изменения в закон об административных правонарушениях. В частности, будет установлена ответственность за нарушения, определены лица, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях.