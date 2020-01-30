Стремиться к 100% выполнению краткосрочной программы капремонта призвал глав районов Василий Осипов

13:59, 30 января 2020, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов призвал глав районов контролировать ход капремонт в многоквартирных домах, чтобы в этом году достичь 100% показателя исполнения краткосрочной программы. Речь об этом шла на совещании 30 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор обратил внимание, что из-за небольшого количества подрядных организаций на территории области конкурсы на проведение работ зачастую признаются несостоявшимися, а работающие подрядчики не всегда укладываются в сроки и выполняют работы с надлежащим качеством. Все это ведет к невыполнению целевых показателей.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко, на этот год запланирован ремонт порядка 330 конструктивных элементов в 238 многоквартирных домах. На эти цели выделено около 495 млн рублей.

«Региональным оператором объявлены электронные аукционы по разработке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы по 234-м многоквартирным домам. По еще четырём зданиям аукционы не объявлены, потому что в Фонд не поступили необходимые документы от собственников жилья и муниципалитетов», — сказал Виктор Иващенко.

Василий Осипов поручил представителям районов, в которых находятся данные объекты, предоставить необходимые документы как можно скорее.

Вице-губернатор также сообщил, что в среднем по области процент собираемости составляет порядка 80%, что ниже общероссийского уровня. Среди лидеров по оплате оказались Дновский, Куньинский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Пустошкинский, Усвятский районы. В числе отстающих — Дедовичский, Новоржевский, Стругокрасненский, Печорский, Пыталовский районы. По муниципальной собственности собираемость составляет порядка 92%.

«Если в районе низкая собираемость, то рано или поздно у Фонда капитального ремонта Псковской области не будет средств, чтобы включать многоквартирные дома муниципалитета в краткосрочные и перспективные планы. Это необходимо учитывать», — обратил внимание Василий Осипов.

Он напомнил, что к должникам будут применяться штрафные санкции, в том числе с 1 апреля к сумме задолженности будет начисляться пеня. Вице-губернатор поручил руководителям муниципалитетов провести информационную работу с населением, в том числе довести последствия неуплаты платежей за капремонт.

Во время рабочего заседания участники также обсудили вопросы подключения многоквартирных домов к газоснабжению. Руководитель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко отметила, что на эти цели в текущем году выделено 25 млн рублей. Соответствующие лимиты до трех районов — Куньинского, Новосокольнического и Дедовического - доведены. «К сожалению, у нас за прошлый год были случаи неосвоения бюджетных средств, поэтому, если мы не увидим конкретных действий со стороны муниципалитетов до 1 июля, средства будут перераспределены тем, кто сможет провести соответствующие работы», — добавила она.

Елена Пилипенко также прокомментировала информацию о повышении цен на сжиженный газ, реализуемый в баллонах. Ранее об этом, в том числе и в социальных сетях, жаловались жители разных районов Псковской области. «Цена на газ осталась прежней, однако органы исполнительной власти по решению антимонопольной службы не могут тарифицировать стоимость доставки баллонов до потребителя. С этим связано повышение цены», — пояснила Елена Пилипенко и добавила, что с подобным столкнулись и в других субъектах России. Представители комитета уже работают по данному вопросу с антимонопольной службой на региональном и федеральному уровне.