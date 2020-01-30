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Общество

Единый патент в области животноводства и растениеводства появится в России

Члены Совета Федерации одобрили законопроект, согласно которому в России появится единый патент в области животноводства и растениеводства, пишет «Парламентская газета».

Закон предоставляет регионам России право объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства в единый патент с установлением единого потенциально возможного годового дохода.

При этом законодатели подчеркивают, что патентная система не касается личных подсобных хозяйств. То есть граждане, продающие петрушку и укроп со своего огорода, не должны будут оформлять патент. Речь идёт о фермерах и очень крупных личных подсобных хозяйствах, которые располагаются на больших земельных участках и где используется труд наёмных работников.

По мнению авторов документа, внесенные изменения повысят привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях, сделают её более гибкой и доступной, а также способствуют мотивации малого бизнеса к увеличению объёмов производства и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность.

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