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Общество

Свято-Тихоновские педагогические чтения на тему Великой Победы пройдут в Великих Луках

ХII Свято-Тихоновские педагогические чтения «Духовное наследие Великой Победы. Долг. Честь. Память» пройдут в Великих Луках с 1 по 5 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Для участников мероприятия проведут единый урок, образовательные семинары, мастер-класс для педагогов дошкольного образования, открытое заседание творческой студии «Озарение» «Священная война», а также экскурсионно-просветительская и экскурсионно-волонтерская поездки.

Открытие чтений состоится 1 февраля в храме святителя Тихона Патриарха Всероссийского в Великих Луках, литургия начнется в 9:00. А 4 февраля в 17:00 пройдет торжественный вечер в Великолукском драматическом театре.

В чтениях примут участие руководители образовательных учреждений, педагоги, преподаватели духовно-нравственных дисциплин, представители духовенства, педагоги дошкольного образования, учащиеся школ и воспитанники детских садов.

Организаторами чтений традиционно выступили управление образования администрации Великих Лук и отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии

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