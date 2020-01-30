Свято-Тихоновские педагогические чтения на тему Великой Победы пройдут в Великих Луках
ХII Свято-Тихоновские педагогические чтения «Духовное наследие Великой Победы. Долг. Честь. Память» пройдут в Великих Луках с 1 по 5 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
Для участников мероприятия проведут единый урок, образовательные семинары, мастер-класс для педагогов дошкольного образования, открытое заседание творческой студии «Озарение» «Священная война», а также экскурсионно-просветительская и экскурсионно-волонтерская поездки.
Открытие чтений состоится 1 февраля в храме святителя Тихона Патриарха Всероссийского в Великих Луках, литургия начнется в 9:00. А 4 февраля в 17:00 пройдет торжественный вечер в Великолукском драматическом театре.
В чтениях примут участие руководители образовательных учреждений, педагоги, преподаватели духовно-нравственных дисциплин, представители духовенства, педагоги дошкольного образования, учащиеся школ и воспитанники детских садов.
Организаторами чтений традиционно выступили управление образования администрации Великих Лук и отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии