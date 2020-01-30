Президент РФ поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление

15:51, 30 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

Согласно документу, Генеральной прокуратуре РФ предстоит проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии Верховного Суда РФ правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина. После этого они должны будут предоставить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере до 1 июня.

В марте 2019 года глава государства подписал закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в интернете. Он запрещает распространять информацию, признанную недостоверной. К ней относятся новости, которые создают угрозу обществу через искажение фактов. Ресурсам, которые нарушили требования, грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф.