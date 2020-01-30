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Общество

Президент РФ поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

Согласно документу, Генеральной прокуратуре РФ предстоит проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии Верховного Суда РФ правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина. После этого они должны будут предоставить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере до 1 июня.

В марте 2019 года глава государства подписал закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в интернете. Он запрещает распространять информацию, признанную недостоверной. К ней относятся новости, которые создают угрозу обществу через искажение фактов. Ресурсам, которые нарушили требования, грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф.

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