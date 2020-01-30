Контейнер для сбора мусора установит «Экопром» по просьбе горожан во 2-м переулке Псковстроя

15:34, 30 января 2020, ПАИ

Контейнер для сбора мусора установит региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - компания «Экопром» по просьбе горожан во 2-м переулке Псковстроя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Директор регоператора Сергей Пайст уточнил, что эта часть города - частный сектор, где до сегодняшнего дня отсутствовала контейнерная площадка, что создавало неудобство проживащим там псковичам.

Получив коллективное обращение от горожан, сотрудники компании «Экопром» направили заявку на включение в реестр мест накоплений твёрдых коммунальных отходов указанный адрес. Специалисты управления городского хозяйства Пскова осмотрели территорию и пришли к выводу, что участок соответствует необходимым требованиям и приняли решение о его включении в реестр. В ближайшие дни контейнер будет установлен по указанному адресу.

«В таких вопросах мы всегда стараемся идти навстречу жителям. Делаем все возможное, чтобы рассмотреть все поступающие к нам обращения оперативно», - подчеркнул Сергей Пайст.

Установка контейнеров для мусора производится только в месте накопления ТКО, которое орган местного самоуправления внёс в соответствующий реестр.