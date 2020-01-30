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Общество

Раскрываемость изнасилований в Псковской области в 2019 году составила 100%

В прошлом году в Псковской области раскрываемость изнасилований составила 100%. Такая информация была озвучена на заседании коллегии в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области, на котором были подведены итоги работы ведомства за 2019 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Руководитель регионального управления Петр Крупеня подчеркнул, что в прошлом году в тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и правоохранительных органов Псковской области удалось достигнуть отдельных положительных результатов. «Раскрываемость изнасилований составила 100%, а убийств и причинений вреда здоровью со смертельным исходом близка к этому показателю. Совместно с коллегами из УМВД раскрыты 3 убийства прошлых лет», - подчеркнул он.

Петр Крупеня также отметил, что в 2019 году особое внимание уделялось профилактике преступлений, в первую очередь совершенных в отношении несовершеннолетних. По его словам, на постоянном контроле находилась работа по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и возмещению ущерба, причиненного преступными посягательствами.

В завершение выступления Петр Крупеня поблагодарил за взаимодействие администрацию Псковской области, прокуратуру, полицию, федеральную службу безопасности и институт уполномоченных.

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