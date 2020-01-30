Около 100 домов капитально отремонтируют в Пскове до конца 2023 года

16:36, 30 января 2020, ПАИ

В Пскове с 2021 по 2023 годы будут капитально отремонтированы около 100 многоквартирных домов. Такая информация была озвучена на совещании в управлении городского хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам сотрудников управления городского хозяйства администрации Пскова, проект плана реализации региональной программы капремонта на 2021-2023 годы уже подготовлен, в него вошли около 100 многоквартирных домов Пскова. Однако представители ведомства попросили руководителей управляющих компаний предоставить отдельные сведения по таким домам и приложить к ним фотографии самих зданий и тех элементов домов, которые предполагается капитально отремонтировать.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос об оборудовании и содержании мест сбора твёрдых коммунальных отходов. По словам представителей управления городского хозяйства администрации Пскова, решение о создании контейнерной площадки для накопления ТКО на том или ином участке муниципальной земли принимает специальная комиссия, в решении которой законодательство позволяет уточнить, что бремя по содержанию данной площадки будет нести управляющая компания.