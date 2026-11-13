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Общество

Врач назвал три главных симптома сахарного диабета первого типа у детей

Сильная жажда, частое мочеиспускание и снижение веса при хорошем аппетите могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета первого типа у ребёнка. При этом заболевание иногда маскируется под другие состояния, а тревожные признаки родители могут долго не замечать. Об этом врач-эндокринолог, заведующий детским эндокринологическим отделением детской областной клинической больницы Олег Соловьёв рассказал в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, родителям следует насторожиться, если ребёнок начинает необычно много пить, постоянно испытывает жажду и даже просыпается ночью, чтобы попить. Второй характерный признак – учащённое мочеиспускание, в том числе в ночное время. Третий – потеря веса, несмотря на хороший аппетит.

Такие симптомы могут появляться даже у грудных детей. При этом точная причина, запускающая аутоиммунный процесс и приводящая к развитию диабета первого типа, до конца не ясна.

Иначе проявляется диабет второго типа. Как правило, он сопровождается повышенной массой тела. В этом случае важно следить за индексом массы тела ребёнка, обращать внимание на сухость во рту и частое мочеиспускание. В отличие от первого типа, при котором наблюдается снижение веса, второй может сопровождаться его увеличением.

Олег Соловьёв предупредил, что игнорирование симптомов может привести к тяжёлому диабетическому кетоацидозу – опасному для жизни состоянию, которое способно закончиться комой. Нередко именно после развития такого осложнения у ребёнка впервые обнаруживают сахарный диабет, хотя первые признаки болезни проявлялись раньше. «Родители просто игнорируют предшествующие симптомы», – обратил внимание эндокринолог.

При тяжёлом кетоацидозе ребёнку требуется три-четыре дня лечения в реанимации. Затем его переводят в обычную палату, где врачи обучают родителей и самого пациента контролировать уровень глюкозы, а также подбирают дозы инсулина. На этот этап обычно уходит около двух недель.

Также Олег Соловьёв отметил, что дети с сахарным диабетом в 100 % случаев получают инвалидность.

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