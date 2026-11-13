Суммируются ли льготы по ЕКП с Пушкинской картой, объяснили псковичам

15:56, 13 ноября 2026, ПАИ

Пушкинская карта и единая карта псковича (ЕКП) – это два разных инструмента, которые никак не синхронизированы. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова.

По словам замминистра, по своему смыслу карты имеют разное назначение.

«Пушкинская карта – это возможность для молодых людей от 14 до 22 лет посетить учреждения и мероприятия, которые идут с пометкой «Пушкинская карта», – отметила Виктория Екимова.

В то же время единая карта псковича доступна всем жителям региона. По ней предусмотрены скидочные условия в разных сферах жизни, в том числе в культуре.

«Сейчас по единой карте псковича работают два учреждения – областная филармония и Псковский театр кукол. Человек может получить скидку 10 % на репертуар мероприятий этих учреждений», – пояснила спикер.

Виктория Екимова подчеркнула, что льготы по этим картам не суммируются.

«Получить скидку по Пушкинской карте, которая работает по единой карте псковича, нельзя: это две параллельные карты. Либо молодой человек покупает билет по Пушкинской карте за счёт её баланса, либо получает скидку 10 % по ЕКП», – резюмировала замминистра.

Напомним также, что с 2025 года реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошёл в национальный проект «Семья». Это решение закрепляет статус культурного развития молодёжи как одного из приоритетов государственной политики и подчёркивает неразрывную связь между доступом к искусству и благополучием современной семьи.