Условный срок получил житель Дновского района за неуплату алиментов

17:07, 30 января 2020, ПАИ

Житель Дновского района получил четыре месяца тюрьмы условно за неуплату алиментов на содержание своего ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина, который ранее был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов (статья 5.35.1 КоАП РФ), с 30 марта по 10 ноября 2019 года продолжил не выплачивать средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. В результате этого у него образовалась задолженность по алиментам в размере более 80 тысяч рублей.

За нарушение закона суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца условно с испытательным сроком один год. При этом в течение этого срока осужденный не может менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа и должен являться в данный орган один раз в месяц на регистрацию.