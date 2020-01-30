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Общество

Условный срок получил житель Дновского района за неуплату алиментов

Житель Дновского района получил четыре месяца тюрьмы условно за неуплату алиментов на содержание своего ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина, который ранее был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов (статья 5.35.1 КоАП РФ), с 30 марта по 10 ноября 2019 года продолжил не выплачивать средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. В результате этого у него образовалась задолженность по алиментам в размере более 80 тысяч рублей.

За нарушение закона суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца условно с испытательным сроком один год. При этом в течение этого срока осужденный не может менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа и должен являться в данный орган один раз в месяц на регистрацию.

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