Михаил Ведерников поздравил блокадников Ленинграда с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

17:45, 30 января 2020, ПАИ

30 января в городском культурном центре Пскова прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. В нём приняли участие представители региональной и городской власти, члены Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветераны Великой Отечественной войны, курсанты, студенты и школьники.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, от имени главы региона Михаила Ведерникова ветеранов-блокадников поздравила его первый заместитель Вера Емельянова.

В поздравлении, которое зачитала вице-губернатор, Михаил Ведерников поблагодарил воинов-фронтовиков и тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда — всех, кто защищал город, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины. «Дата снятия блокады Ленинграда — праздник и день скорби не только для каждой семьи Санкт-Петербурга, но и для каждого россиянина. Память о 900 днях героической обороны северной столицы затронула каждого из нас. Чудовищные подробности осады оставили глубокий след в нашем культурном коде. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких не сломили дух ленинградцев, как не сломили и всю страну. Наши защитники выстояли, победили и подарили счастье жить и работать под мирным небом», - отметил губернатор и пожелал легендарным защитникам Ленинграда благополучия, мира и добра.

После этого Вера Емельянова вручила букет цветов председателю Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Ларисе Кравцовой. «Мы не можем оценить в полной мере тех подвигов, которые вы совершили. Трудно понять и представить, что тогда происходило. Мы верим, что ваш вклад и сегодня является победой в том, что вы живете, рассказываете нам свои истории, показываете свои фотографии. Это позволит сохранить правду, веру и надежду на то, что наше государство всегда будет могучим, и мы его никогда никому не отдадим», - сказала вице-губернатор.

Затем мероприятие продолжилось концертом, на котором выступили творческие коллективы Пскова с трогательными вокальными и хореографическими номерами. Зрителям также был презентован фильм об истории Ленинграда во время блокады.