Более трёх тонн молока и кефира не пропустили в Псковскую область

19:04, 30 января 2020, ПАИ

3,1 тонны молока и кефира задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, молочная продукция следовала из Белоруссии в Великий Новгород.

В ходе проверки было установлено, что транспорт, в котором перевозился товар, находился в неудовлетворительном санитарном состоянии. На полу грузового отсека обнаружено значительное количество жидкости бурого цвета.

Перемещение 3,1 тонны молока и кефира по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено. Груз вернули в Белоруссию.