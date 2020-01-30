Установлена величина прожиточного минимума в Псковской области за IV квартал 2019 года
Установлена величина прожиточного минимума в Псковской области за IV квартал 2019 года. Соответствующее постановление администрации Псковской области за подписью исполняющей полномочия губернатора Веры Емельяновой опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.
Согласно документу, по Псковской области за IV квартал 2019 года установлена величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения 10 тысяч 633 рубля, для трудоспособного населения - 11 тысяч 565 рублей, для пенсионеров - 8 тысяч 806 рублей, для детей - 10 тысяч 280 рублей.