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Общество

18,2 тонны яблок не пропустили в Псковскую область

18,2 тонны яблок задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, партию подкарантинной продукции перевозили в автомобиле из Белоруссии в Тверскую область.

В ходе проверки было установлено, что на упаковках части продукции отсутствовали маркировочные этикетки, что нарушает карантинные фитосанитарные требования Евразийского экономического союза.

Ввоз 18,2 тонн свежих яблок на территорию России был запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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