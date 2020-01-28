В Острове курение в постели стало причиной эвакуации жильцов дома

08:54, 31 января 2020, ПАИ

В Острове 30 января пожарные были вызваны в один из домов по улице 25 Октября.

В 0:40 поступило сообщение о возгорании в одном из помещений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На месте было установлено, что причиной стало курение хозяйки квартиры в постели. Из-за задымления потребовалась эвакуация жильцов. Два человека были выведены на улицу.

Огнем повреждены постельные принадлежности на площади в 2 квадратных метра, сообщили в ведомстве. Пострадавших нет.