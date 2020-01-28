0
19:21
Собака раздора: В Пскове назревает конфликт между владелицей овчарки и зоозащитниками
16:53
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
11:04
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
09:38
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
19:10
Подпольное казино прикрыли в Пскове
16:15
«У меня сестра умерла»: Мошенники атаковали жителей Псковской области
14:00
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Еще новости
Происшествия

В Острове курение в постели стало причиной эвакуации жильцов дома

В Острове 30 января пожарные были вызваны в один из домов по улице 25 Октября.

В 0:40 поступило сообщение о возгорании в одном из помещений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На месте было установлено, что причиной стало курение хозяйки квартиры в постели. Из-за задымления потребовалась эвакуация жильцов. Два человека были выведены на улицу.

Огнем повреждены постельные принадлежности на площади в 2 квадратных метра, сообщили в ведомстве. Пострадавших нет.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
28 января 2020
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
28 января 2020
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
28 января 2020
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
Подпольное казино прикрыли в Пскове
27 января 2020
Подпольное казино прикрыли в Пскове
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
22 января 2020
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
22 января 2020
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии

Идет загрузка...