За торговлю суррогатом на исправительные работы отправилась жительница Дедовичского района

09:33, 31 января 2020, ПАИ

В Дедовичском районе местная жительница приговорена к исправительным работам за торговлю суррогатным алкоголем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В августе 2019 года женщина была привлечена к ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, и получила штраф в размере 15 000 рублей. 17 октября того же года она вновь незаконно продала суррогатную продукцию в виде смеси этилового спирта и необработанной воды.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы.