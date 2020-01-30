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Политика

Владимир Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на идею разработанного «Единой Россией» законопроекта о народном бюджетировании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Законопроект о поддержке народного бюджетирования главе государства представил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Андрея Турчака, чиновники в гораздо меньшей степени понимают, какие проблемы характерны для конкретного населенного пункта, чем его жители. В качестве примера он привел Московскую область, часть бюджета которой направляется на реализацию предложенных людьми инициатив. «По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», - сказал Андрей Турчак.

По мнению секретаря генсовета «Единой России», для того, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа.

«Единая Россия» вместе с правительством России разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Просили бы вас этот законопроект поддержать», - сказал Андрей Турчак, обращаясь к президенту.

«Согласен», - сказал Владимир Путин.

По мнению секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Александра Козловского, реализация этой идеи даст возможность более рачительно, по-хозяйски расходовать бюджетные средства, направлять их на решение именно тех проблем, на которые, с точки зрения населения, необходимо обратить внимание в первую очередь.

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