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За публикацию интимных фото бывшей девушки осудят уроженца Псковской области

Уроженец Псковской области будет осужден за распространение фотографий интимного характера жительница Петропавловска-Камчатского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в краевой прокуратуре.

43-летний мужчина какое-то время проживал в Санкт-Петербурге, именно там познакомился и начал отношения с девушкой с Камчатки. Некоторое время пара продолжала отношения на расстоянии, после чего мужчина переехал к своей возлюбленной. Долгое время он нигде не работал, жил за счет девушки в ее квартире, злоупотреблял алкоголем.

Жительница Камчатки предложила расстаться и покинуть мужчине ее квартиру. В ответ на это тот начал угрожать девушке выложить ее интимные фотографии в сеть. Но расставание все же произошло. Тогда мужчина создал аккаунт в социальной сети «Инстаграм», где размещал ее откровенные фотографии, а подписчикам отправлял более откровенные снимки.

Свой поступок мужчина оправдывал тем, что был обижен на бывшую возлюбленную. За нарушение неприкосновенности частной жизни обвиняемому грозит до 2 лет тюремного заключения.

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