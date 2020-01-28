Пешехода сбили после выключения уличного освещения в центре Великих Лук

10:28, 31 января 2020, ПАИ

Пешехода сбил автомобиль в центре Великих Лук утром 31 января в 8:25, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 45-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, при повороте направо не уступила дорогу мужчине, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на перекрестке улиц Льва Толстого и Некрасова.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано после выключения уличного освещения.

Пешехода с полученными травмами госпитализировали в больницу.

По данным ведомства, водитель в момент аварии был трезв. По факту ДТП проводится проверка.