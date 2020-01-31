Впервые в Пскове пройдут областные соревнования по фехтованию на спортивных мечах

10:43, 31 января 2020, ПАИ

Первые в истории региона соревнования по дисциплине «Спортивный меч» пройдут 22 февраля в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в турнире смогут поучаствовать все желающие в возрасте от 7 лет.

Программа состязаний включает в себя поединки на мечах для участников разных возрастных категорий. По их результатам будут разыграны кубки, медали и грамоты. Также свое мастерство и навыки покажут реконструкторы. Все желающие получат возможность записаться в секцию «Спортивный меч».

«Проведение собственного турнира позволит нам создать группу заинтересованных спортсменов, которые смогут представлять регион на различных соревнованиях, в том числе международного уровня», — сообщил руководитель Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев и поблагодарил администрацию Псковской области за поддержку в проведении мероприятия.

Спортивный меч — это единоборство с использованием безопасного вооружения (спортивного меча и щита), имитирующего оружие, которое люди использовали до появления огнестрельного оружия.

Организаторами соревнований выступают Псковская областная общественная организация «Былины Древнего Пскова» и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» при поддержке администрации Псковской области.