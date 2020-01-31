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Общество

Более 110 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2020 году

112 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2020 году, сообщил секретарь областного Избиркома Сергей Ковальчук. Об этом с заседания Избирательной комиссии с представителями региональных отделений политических партий, которое проходит 31 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Ковальчук отметил, что в 108 поселениях региона (их всего 110) пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений. Количество замещаемых мандатов составит 1 тысячу 157.

Единым днем голосования, пояснил секретарь областного Избиркома, станет 13 сентября. Также в этому году пройдут выборы глав Себежского и Печорского районов. По словам Сергея Ковальчука, с 14 июня по 24 июня могут появиться и другие избирательные кампании.

Он пояснил, что всего в регионе 386 избирательных округов, среди которых 166 одномандатных, и 220 — многомандатных. Общее количество замещаемых мандатов — 1 тысяча 109 (285 — городские поселения, 824 — сельские).

Приводя статистические данные, Сергей Ковальчук напомнил, что в Псковской области действует 24 ТИКа (207 членов комиссий), 468 участковых избирательных комиссий (3 тысячи 651 членов УИК), а общее количество избирателей составляет 287 тысяч 787 человек (54,5%).

Также Сергей Ковальчук призвал активно подойти к цифровизации избирательных участков.

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