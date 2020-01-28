Пскович подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны

12:06, 31 января 2020, ПАИ

44-летний житель Пскова подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел в гараже на улице Харченко в Пскове, в котором мужчина хранил боеприпасы 1941-1945 годов. Подрыв произошел в результате неосторожного обращения с ними.

Пострадавший получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали в областную клиническую больницу.

В ведомстве добавили, что мужчина нашел боеприпасы в местах военных действий. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.