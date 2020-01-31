На 8% снизилась задолженность по налоговым отчислениям в Псковской области

13:11, 31 января 2020, ПАИ

Совокупная задолженность в Псковской области по налоговым отчислениям составила порядка 3 млрд 365 млн рублей. Это на 8% меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, такой показатель налоговые органы зафиксировали по состоянию на 1 января 2020 года. «Это на 8% меньше, чем цифра, с которой мы подошли к началу 2019 года», - отметил Алексей Павлов.

Он пояснил, что по налогам задолженность составляет около 2 млрд 323 млн рублей – по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 5,1%. По страховым взносам задолженность уменьшилась на 13,9% и составила 1 млрд 34 млн рублей. В то же время, по его словам, на 3,3% возросла задолженность по имущественным налогам с физических лиц. Она составляет 592,3 млн рублей.

Алексей Павлов заметил, что в целом задолженность в этом году выросла на 19 млн рублей. «Но нам удалось повысить эффективность взыскания. Мы заинтересованы не только в сборе налогов в бюджет России, но и в сохранении налогоплательщиков на территории региона», - подчеркнул он.