Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области станет гостем ПАИ-live

13:49, 31 января 2020, ПАИ

Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов станет гостем прямого эфира ПАИ-live 30 января. Будет дана оценка деятельности Фонда капитального ремонта, озвучены планы по его работе в 2020 году, поговорим о модернизации объектов ЖКХ и коммунального хозяйства, обсудим перспективы создания в регионе экотехнопарков.

Свои вопросы гостю программы можно уже сейчас задать здесь >>>.

Начало прямого эфира в 15:00.