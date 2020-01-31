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Общество

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области станет гостем ПАИ-live

Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов станет гостем прямого эфира ПАИ-live 30 января. Будет дана оценка деятельности Фонда капитального ремонта, озвучены планы по его работе в 2020 году, поговорим о модернизации объектов ЖКХ и коммунального хозяйства, обсудим перспективы создания в регионе экотехнопарков.

Свои вопросы гостю программы можно уже сейчас задать здесь >>>.

Начало прямого эфира в 15:00.

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