Более 40 млрд рублей уплатили налогоплательщики Псковской области в 2019 году

14:10, 31 января 2020, ПАИ

В 2019 году от налогоплательщиков Псковской области в бюджеты и внебюджетные фонды поступили более 40 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, из общей суммы в консолидированный бюджет РФ за 2019 год поступили 24,1 млрд рублей, а свыше 16 млрд рублей – страховые взносы, основная доля которых поступила в бюджет Пенсионного фонда России. В то же время в консолидированный бюджет региона за год поступили 16,7 млрд рублей, в федеральный бюджет – 6,5 млрд рублей.

Наибольшие суммы поступлений в консолидированный бюджет внесли Великолукский мясокомбинат и региональные отделения крупных федеральных компаний: «РЖД», «Сбербанк, «Газпром», единый расчётный центр Минобороны РФ, «Транснефть». «Каждое из этих юрлиц оплатило свыше 200 млн рублей в консолидированный бюджет», - уточнил Алексей Павлов.

В федеральный бюджет больше всех налогов поступило от местных предприятий. Подавляющее большинство мест в нем занимают великолукские предприятия, в том числе входящие в промышленный электротехнический кластер региона. Речь идёт о таких предприятиях как Великолукский свиноводческий комплекс, «Псковнефтепродукт», завод «Микрон» и другие. Каждый из них перечислил в бюджет свыше 140 млн рублей.