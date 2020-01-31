Назван топ-5 предприятий-налогоплательщиков Псковской области

14:18, 31 января 2020, ПАИ

Больше всего налогов в федеральный бюджет от Псковской области поступило от великолукских предприятий, а наибольшие суммы поступлений налогов в консолидированный бюджет внесли региональные отделения крупных федеральных компаний. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции по итогам работы налоговой службы в 2019 году 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, в федеральный бюджет больше всего налогов поступило от местных предприятий. Подавляющее большинство мест в нем занимают великолукские предприятия, в том числе входящие в промышленный электротехнический кластер региона. Наибольшие поступления в бюджет были от Великолукского свиноводческого комплекса, ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ООО «Евроимпорт», ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Завод Реостат», ЗАО «Опытный завод «Микрон», Великолукский опытный машиностроительный завод. Каждое из этих предприятий перечислило в федеральный бюджет более 140 млн рублей.

Наибольшие суммы поступлений в консолидированный бюджет РФ внесли региональные отделения крупных федеральных компаний. К ним относятся ОАО «РЖД», Псковское отделение ПАО «Сбербанк России», ПАО «Газпром», единый расчётный центр Минобороны РФ, ПАО «Транснефть», а также Великолукский мясокомбинат. Каждое из этих юридических лиц заплатило свыше 200 млн рублей в консолидированный бюджет.