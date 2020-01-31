В Пскове пересмотрят организацию выездов из дворов в рамках реконструкции Рижского проспекта

14:05, 31 января 2020, ПАИ

На одном из ближайших заседаний комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова планируется обсудить вопрос организации транспортных потоков, выходящих из дворов на Рижский проспект. 31 января в рамках рабочей поездки по территории округа глава Пскова Елена Полонская встретилась с жителями домов 41, 49, 31 по Рижскому проспекту, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На Рижский проспект здесь разрешен поворот только направо, соответственно автомобилистам надо доехать до улицы Народной, чтобы развернуться», - пояснила Елена Полонская.

В результате владельцы транспорта для экономии времени едут через дворы перечисленных домов, подвергая опасности жильцов. «Отсутствуют отдельные пешеходные зоны, жители попадают на проезжую часть, что не безопасно для детей», - уточнила глава города.

Присутствовавший на встрече старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД по городу Пскову Владимир Кириллов пояснил, что в данном месте решить вопрос с организацией выезда налево проблематично. «Рижский проспект - магистральная улица общегородского значения, которая имеет три полосы в каждую стороны, всего шесть полос. И движение «левый поворот» и «движение прямо» через Рижский проспект категорически противоречит организации безопасного движения», - сказал он, добавив, что водители не смогут убедиться в безопасности совершаемого маневра на данном участке. Но можно рассмотреть вариант с установкой светофорного объекта.

«Есть возможность рассмотрения светофорного объекта — там, где сделали новый регулируемый пешеходный переход. Пока там регулирует светофорный объект только переход пешеходов», - сказал представитель ГИБДД.

«Этот вопрос мы должны вынести на комиссию по безопасности дорожного движения. В этом году реконструкцией Рижского проспекта запланирован ремонт пешеходной и проезжей части, если комиссия одобрит, то мероприятия можно предусмотреть в рамках реконструкции проспекта. Мы вместе с собственниками многоквартирных домов можем выступить с инициативой», - подчеркнула Елена Полонская.