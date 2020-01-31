«Единая Россия» предложила возобновить торговлю лекарствами с автолавок

14:44, 31 января 2020, ПАИ

«Единая Россия» совместно с Минздравом работает над возвращением торговли лекарствами с автолавок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с врачами, студентами и ординаторами «Приволжского исследовательского медицинского университета».

«В Нижегородской области сохранилась и развивается потребкооперация, и автолавки покрывают всю территорию региона. Мы сейчас работаем с Минздравом над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок повсеместно», - отметил он.

Заслуженный врач России, руководитель фракции в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов предложил использовать опыт Псковской области в данном вопросе.

«Продажу лекарственных препаратов можно наладить и в фельдшерско-акушерских пунктах. К примеру, в Псковской области, конечно, не везде, но такой опыт есть», - рассказал он.

Было выдвинуто предложение о продаже самых необходимых медицинских товаров, а препараты по рецептам по-прежнему отпускать только в аптеках.