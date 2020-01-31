Поликлиники Псковской области готовы к коронавирусу

16:08, 31 января 2020, ПАИ

В Псковской области поликлиники готовы к коронавирусу. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат городской Думы Галина Невалённая на встрече с журналистами 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Поликлиника, как первичное звено, в курсе всех событий. С медработниками проводим занятия по поводу того, как диагностировать, определять заболевание», - сообщила Галина Невалённая, отметив, что медики также интересуются о контактах заболевшего с представителями стран Азии.

Она подчеркнула, что привитый человек всегда имеет меньшие шансы заболеть. С августа 2020 года начнется плановая вакцинация от нового гриппа.

«Мы абсолютно готовы к традиционному эпидемиологическому подъему ОРЗ, гриппу, и, естественно, к коронавирусу. У нас достаточный запас масок для работников, они все привиты», - добавила Галина Неваленная.

По словам врача, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, проявлять внимание к состоянию здоровья близких и своему собственному, в случае болезни кого-то на месте работы - носить медицинские маски, менять их как можно чаще, не переносить простудные заболевания на ногах.

На данный момент выраженного подъема ОРЗ не выявлено.