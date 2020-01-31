Комитет по строительству и ЖКХ объяснил наличие приставки в должности руководителя ФКР Виктора Иващенко

16:35, 31 января 2020, ПАИ

Руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко избавился от приставки «исполняющий обязанности», сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе прямого эфира ПАИ-live 31 января.

«Уже сейчас он без приставки «и.о.», он нацелен нормализовать работу Фонда», — пояснил Сергей Грахов.

По его словам, кадровое решение по Виктору Иващенко было принято в конце прошлого года. «Все финансовые документы были оформлены как на исполняющего обязанности. С точки зрения законодательства, это юридически два разных человека», — рассказал Сергей Грахов.

«Мы понимали, что если сейчас начнем убирать приставку «и.о.», то 10 дней уйдет на оформление документов. Теряем время, сроки нарушим. Мы приняли решение, что он еще походит [с приставкой] «и.о.», решим задачи первостепенные, а потом уже продолжит работать без приставки», — пояснил председатель комитета.

17 января Сергей Грахов сообщил, что Виктор Иващенко займет должность директора регионального оператора - Фонда капитального ремонта по итогам прошедшего трехэтапного конкурса.