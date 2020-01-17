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Общество

Виктор Иващенко станет директором регионального Фонда капремонта

Должность директора регионального оператора - Фонда капитального ремонта займет Виктор Иващенко, который прошел все три этапа конкурсного отбора, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Он уточнил, что на втором этапе конкурса претендент на должность проходил онлай-тест Минстроя России. «Иващенко ответил на 50 вопросов, которые «выпадают» в онлайн-режиме из 170 вопросов теста. Претендент допустил только четыре ошибки. Результаты теста официально подтверждены экспертами Министерства строительства России», - отметил Сергей Грахов.

Виктор Иващенко также успешно прошел третий этап отбора, его кандидатуру члены конкурсной комиссии поддержали единогласно, сообщил глава комитета. «У него большой опыт, он хороший специалист, который уверенно прошел процедуру конкурса. Сейчас проходят необходимые процедуры его оформления и Виктор Владимирович будет окончательно назначен генеральным директором ФКР», - резюмировал Сергей Грахов.

Конкурс на должность руководителя регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах был объявлен в октябре 2019 года. Проходил он в три этапа. Заявки об участии в нем подали два человека — экс-глава Усвятского района, на тот момент исполняющий обязанности руководителя регионального Фонда Виктор Иващенко, и Дмитрий Денисов, экс-судья Палкинского районного суда, ныне оказывающий юридические услуги.

На первом этапе комиссия проверяла соответствие соискателей предъявляемым требованиям и комплектность предоставленных кандидатами документов. Тогда же Дмитрию Денисову отказали с участии в конкурсе. Его кандидатуру не допустили, поскольку у него нет опыта руководящей работы и в пакете документов не было справки об отсутствии психического заболевания.

Вторым этапом было тестирование соискателя в Министерстве строительства РФ. Третьим — собеседование, которое провели члены конкурсной комиссии комитета по строительству и ЖКХ региона.

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