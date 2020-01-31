Модернизированная котельная на щепе заработает в сентябре в Гдове

16:28, 31 января 2020, ПАИ

В Гдове в сентябре 2020 года планируется запуск модернизированной котельной на щепе. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live 31 января.

В декабре прошлого года заявка на реконструкцию котельной №3 была одобрена. Работы проводятся в рамках программы модернизации ЖКХ с помощью Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в которую были включены также Великие Луки и Остров, где также будут модернизированы котельные, проведены другие виды работ в жилищно-коммунальном хозяйстве. Реконструкция позволит подключить к теплоснабжению новую школу в Гдове, открытие которой запланировано к 2021 году.

«Тепловой мощности для открытия школы не хватало, и много лет мы не могли решить этот вопрос», - отметил Сергей Грахов, добавив, что теперь одним выстрелом будет решено несколько задач. С помощью новой котельной школа будет обеспечены централизованным отоплением. Кроме того, котельная позволит подключить к отоплению и другие объекты.

Сергей Грахов также добавил, что работы привязаны к сезонности. Сейчас гдовская котельная работает, но как только отопительный сезон будет завершен, начнут монтаж нового оборудования, делать обвязку котлов, настраивать и налаживать всё, чтобы модернизированная котельная была готова к новому отопительному сезону.