Подход к формированию краткосрочных планов капремонта домов изменился в Псковской области

17:35, 31 января 2020, ПАИ

Подход к формированию краткосрочных планов капитального ремонта домов изменился в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live 31 января.

Сергей Грахов пояснил, что дом может попасть в краткосрочный план в случае «тяжелой ситуации». Например, если управляющая компания не в силах починить кровлю дома, которая представляет собой «сплошную заплатку». «Если действительно такая проблема есть, о ней нужно сказать, комиссионно посмотреть», — отметил он.

На основании решений комиссий формируется пакет заявок, которые будут включены в краткосрочный план.

«Мы сейчас с муниципалитетами формируем краткосрочные планы», — сказал Сергей Грахов. После этого глава муниципалитета направляет заявку на утверждение в областной комитет по строительству и ЖКХ.

Опираются в своей работе муниципалитеты на рекомендации по выбору домов, которые выработаны областным комитетом.

Региональная программа капремонта составлена таким образом, сказал Сергей Грахов, что на ее реализацию требуется 22 млрд рублей. «Это деньги собственников. Собранные деньги могут быть потрачены только для ремонта», — пояснил Сергей Грахов.

«Собираемость по Псковской области 78-80%— это один из низких показателей в России, средний показатель — 94%», — сказал Сергей Грахов.

«Когда есть неплательщик, он делает плохо всем», — добавил глава ведомства.