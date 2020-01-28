«Камаз» с прицепом перевернулся в Псковском районе
«Камаз» с прицепом перевернулся на трассе «Великий Новгород - Псков» неподалеку от села Карамышево Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
ДТП произошло около 00:45 часов 31 января. За рулем находился 59-летний мужчина, который не справился с управлением.
В ведомстве добавили, что водитель при этом не пострадал и самостоятельно покинул автомобиль.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.