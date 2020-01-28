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«Камаз» с прицепом перевернулся в Псковском районе

«Камаз» с прицепом перевернулся на трассе «Великий Новгород - Псков» неподалеку от села Карамышево Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото Андрея Захарова из сообщества "Жесть по-Псковски" социальной сети "Вконтакте"

ДТП произошло около 00:45 часов 31 января. За рулем находился 59-летний мужчина, который не справился с управлением.

В ведомстве добавили, что водитель при этом не пострадал и самостоятельно покинул автомобиль.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

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