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Происшествия

Под завалами обрушившегося СКК «Петербургский» нашли тело рабочего

Фото: INTERFAX.RU

В Санкт-Петербурге под завалами спортивно-концертного комплекса нашли тело погибшего - это рабочий, который принимал участие в демонтаже конструкций, сообщает РИА Новости.

На объекте находились двое рабочих. Во время демонтажа СКК произошло обрушение крыши. Площадь обрушения составила примерно 25-28 кв.м. Причиной стало нарушение техники безопасности.

Один из рабочих спасся в строительной люльке.  

На место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус. На месте обрушения проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация. Назначается ряд экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

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