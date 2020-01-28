Под завалами обрушившегося СКК «Петербургский» нашли тело рабочего
В Санкт-Петербурге под завалами спортивно-концертного комплекса нашли тело погибшего - это рабочий, который принимал участие в демонтаже конструкций, сообщает РИА Новости.
На объекте находились двое рабочих. Во время демонтажа СКК произошло обрушение крыши. Площадь обрушения составила примерно 25-28 кв.м. Причиной стало нарушение техники безопасности.
Один из рабочих спасся в строительной люльке.
На место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус. На месте обрушения проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация. Назначается ряд экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.