Игорь Дитрих предложил создать единую хирургическую службу в Псковской области

17:54, 31 января 2020, ПАИ

Создать единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц в Псковской области предложил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Так, в прошлом году в областной больнице провели 12 тысяч операций, 6 тысяч – в Великолукской межрайонной больнице, 4 тысячи – в Псковской городской больнице и около тысячи операций в областном онкологическом центре, детской областной больнице, Островской и Псковской межрайонных больницах.

По его словам, из любой точки области до Великолукской межрайонной больницы или до Пскова можно доехать за два часа. При этом в некоторых районах Москвы больше времени понадобится, чтобы доставить пациента до специализированной клиники. «Я убеждён, что сосредоточение хирургической службы в ведущих стационарах области – это высокое качество операций и безопасность пациентов», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Парламентарий высказал мнение, что концентрация хирургической службы в двух крупных городах области не скажется на общей востребованности больниц в районах.

Игорь Дитрих подчеркнул, что каждый житель региона должен иметь возможность получить современную медицинскую помощь. «И если у пациента случился, например, аппендицит, то мы, конечно, должны сделать ему лапароскопическую операцию, а не разрезать живот, как это делалось больше ста лет назад», - отметил он.

Также Игорь Дитрих рассказал, что в регионе уменьшился процент послеоперационных осложнений, сократилось среднее время пребывания на хирургической койке до 7,4 дней, а каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом.

По его словам, в 2019 году лапароскопические операции составили 16,5 % от всех хирургических вмешательств, сделанных в области. «Этот показатель в расчёте на душу населения у нас в регионе даже выше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге», - добавил Игорь Дитрих.

31 января псковские хирурги провели лапароскопическую операцию по новой методике. Они ассистировали профессору и доктору медицинских наук, главному хирургу больницы святого Георгия в Санкт-Петербурге Георгию Рутенбургу. В своем отзыве приглашенный врач отметил, что рад поделиться с коллегами своим опытом. По словам Георгия Рутенбурга, операция прошла успешно.