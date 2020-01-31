Совершенное 12 лет назад двойное убийство раскрыли псковские следователи

19:25, 31 января 2020, ПАИ

Совершенное 12 лет назад в Пскове убийство раскрыли следователи следственного комитета России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, уголовное дело было возбуждено 13 января 2008 года по факту убийству двух сожителей.

Преступление псковские следователи раскрыли совместно с коллегами из центрального аппарата СК России. Они убедили ключевых свидетелей дать правдивые показания.

В итоге был установлен подозреваемый – 40-летний житель Пскова. Он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, а также отбыл наказание в виде пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное на сексуальной почве.

Следователи установили, что в январе 2008 года нетрезвый подозреваемый вспомнил старую обиду и зарубил потерпевших топором в их же доме. В общей сложности он нанес около 25 ударов топором по голове.

31 января 2020 года мужчине предъявили обвинение и изолировали от общества, добавили в ведомстве.