Перспективы развития пассажирского сообщения обсудил Василий Осипов с директором предприятия «Славяне»

19:46, 31 января 2020, ПАИ

Перспективы развития пассажирского сообщения в шести районах обсудили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин с директором автотранспортного предприятия «Славяне» Игорем Жгуном. Рабочая встреча прошла в Великих Луках 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Также стороны обсудили совершенствование маршрутной сети и предоставление поддержки для решения вопросов обновления подвижного состава предприятия, а также ремонт производственных помещений. Василий Осипов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, а областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству выработает варианты оказания помощи предприятию.

В ходе рабочего визита Василий Осипов и Борис Елкин осмотрели территорию предприятия «Славяне», производственные помещения и ознакомились с условиями труда работников.

Созданное в 2008 году предприятие «Славяне» обеспечивает пассажирские перевозки в Великолукском, Куньинском, Новосокольническом, Локнянском, Невельском и Усвятском районах.