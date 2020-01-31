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Общество

Новые кровати и матрасы поступили в Псковскую областную больницу

260 новых функциональных кроватей и тумбочек, а также 100 противопролежневых матрасов поступили в Псковскую областную клиническую больницу, сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении.

Подарок областной больнице сделал благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша». Отмечается, что новую мебель установили в отделениях офтальмологии, гемодиализа, неврологии, нефрологии, торакальной хирурги и других.

Коллектив областной клинической больницы выразил благодарность фонду за оказанную помощь.

31 января заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих предложил создать в регионе единую хирургическую службу.

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