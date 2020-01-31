Новые кровати и матрасы поступили в Псковскую областную больницу
260 новых функциональных кроватей и тумбочек, а также 100 противопролежневых матрасов поступили в Псковскую областную клиническую больницу, сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении.
Подарок областной больнице сделал благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша». Отмечается, что новую мебель установили в отделениях офтальмологии, гемодиализа, неврологии, нефрологии, торакальной хирурги и других.
Коллектив областной клинической больницы выразил благодарность фонду за оказанную помощь.
31 января заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих предложил создать в регионе единую хирургическую службу.