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Общество

Количество осужденных снизилось в исправительных колониях Псковской области

Количество осужденных снизилось в исправительных колониях Псковской области – на 838 человек в сравнении с 2018 годом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН России, всего в учреждениях пенитенциарного ведомства содержаться 3 тысячи 29 человек (54% от установленного лимита).

С докладом о деятельности областного УФСИН за 2019 год на расширенном заседании выступил временно исполняющий обязанности начальника ведомства Виктор Леонов.

Так, в прошлом году при попытке незаконной доставки в колонии сотрудники ФСИН изъяли 1 млн 857 тысяч рублей, 79,176 г наркотических средств, 2,7 л алкогольных напитков промышленного производства, а также 243 средства мобильной связи. Кроме этого, задержали 26 человек за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов осужденным, в отношении 22-х из них материалы направлены в суд, а в отношении 4-х – возбуждены уголовные дела.

Также оперативники направили 277 инициативных сообщений о совершенных либо готовящихся преступлениях и 84 явки с повинной. Это способствовало раскрытию 188 преступлений.

В 2019 году, отметил Виктор Леонов, на 104 единицы возросло количество видеокамер, используемых для надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

По учетам уголовно-исполнительной инспекции в 2019 году прошло 5 тысяч 248 осужденных (выше на 4,67 % по сравнению с 2018 годом).

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