Мужчина погиб под колесами микроавтобуса в Опочецком районе

23:29, 31 января 2020, ПАИ

Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Опочецком районе 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Трагедия произошла в 18:10 на 422-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Автомобиль Citroën под управлением 52-летнего водителя сбил мужчину, который шел по проезжей части. Личность пешехода, скончавшегося на месте ДТП, устанавливается.

Сотрудники ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в отделе Госавтоинспекции.