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Общество

Выездная диспансеризация пройдёт в Пскове в феврале

В Пскове пройдет выездная диспансеризация на территории торгового центра по улице Яна Фабрициуса, 5А. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Стоянка со стороны магазина «Пятерочка» с 3 по 8 февраля и с 10 по 15 февраля станет местом проведения диспансеризации. Мобильный ФАП с номером В862КР будет дежурить в эти дни с 10 утра до 14:00.

В рамках диспансеризации псковичи пройдут антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ. А также смогут получить направления на анализы и обследования.

Получить подробную информацию можно по телефонам приемной главного врача: (8112) 53-49-42, или отделения профилактики: (8112) 53-62-14.

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