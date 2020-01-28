Коньяк и текилу украл из магазина 31-летний пскович

10:08, 01 февраля 2020, ПАИ

В Пскове 31-летний местный житель украл из магазина бутылку коньяка и две бутылки текилы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 января днем продавцы магазина на Рижском проспекте нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Пскович был задержан.

Сумма украденного алкоголя составила 2600 рублей. Обвиняемого в краже передали в территориальный отдел полиции.