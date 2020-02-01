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Общество

Через Псков и Великие Луки проходит маршрут грандиозного марш-броска команд ВДВ

Фото: пресс-служба псковской дивизии ВДВ

В Пскове и Великих Луках 1 февраля дан старту маршруту грандиозного марш-броска команд ВДВ. Марш-бросок команд ВДВД посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 90-летию со дня образования ВДВ, сообщили Псковскому агентству в пресс-службе псковской дивизии ВДВ.

Маршруты охватят 4 города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. Десантники посетят 14 городов воинской славы (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск). Общая протяженность всех маршрутов для команд составит свыше 7500 километров. 

Мероприятия стартовали одновременно в 11:00 с 8 точек комбинированным способом – на лыжах и в пешем порядке в регионах, где нет снега. Десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия. 

Участие принимают 8 команд, среди которых 7 команд представляют гвардейские воинские части и соединения ВДВ и команду курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Участниками каждой команды стали 30 человек. Всего участие примут свыше 250 военнослужащих. 

Общей точкой финиша станет сбор команд 17 февраля 2020 года в городе воинской славы – Наро-Фоминске, а также 19 февраля 2020 года на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников марш-броска.

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