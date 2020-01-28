Великолучанка лишилась 58 тысяч рублей из-за действий мошенника

11:46, 01 февраля 2020, ПАИ

Жительница Великих Лук стала жертвой мошенника и лишилась 58 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28-летняя потерпевшая 25 января разместила объявление о продаже мебели. Вскоре с ней связался мужчина, который изъявил желание приобрести товар. Однако продать мебель девушке так и не удалось, поскольку мошенник обманным путем завладел ее средствами.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.