Более сотни новых пластиковых контейнеров для сбора мусора установили в Новоржеве

13:57, 01 февраля 2020, ПАИ

В Новоржеве установили более 100 новых пластиковых контейнеров. Они пришли на замену старым металлическим бакам, сообщили Псковскому агентству информации в ООО «Экопром» - региональном операторе по обращению с ТКО в Псковской области.

Евроконтейнеры будут расположены на контейнерах площадках районного центра. Директор компании Сергей Пайст отметил, что для работы с новыми контейнерами из пластика региональным оператором по обращению с ТКО в районе будет использоваться новый мусоровоз. Машина обладает высокой маневренностью и незаменима в условиях узких проездов. В районном центре также установят контейнеры на 32-х новых точках в частном секторе Новоржева.

С 1 февраля сбором мусора в Новоржевском районе будет заниматься «Мехуборка». С октября прошлого года местные жители уже могли видеть мусоровозы компании. Уже тогда мусор вывозился с основной части территории.

График вывоза контейнеров будет осуществляться еженедельно в понедельник, среду и пятницу. Все желающие жители района могут заключить индивидуальный договор на вывоз собственного евроконтейнера. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку на сайте регоператора или позвонить по телефону 8 (8112) 20-19-21.